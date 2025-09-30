Chaco, bajo alerta amarillo por tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para la mañana de este martes para todo el Chaco y otras seis provincias, y se espera que los fenómenos disminuyan a partir de la tarde, con lluvias y tormentas aisladas que se mantendrán al menos hasta el jueves, con ambiente fresco.
El informe abarca también a Formosa, Misiones, Corrientes, el noreste de Salta, el noreste de Santiago del Estero y el noreste de Santa Fe.
El alerta indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente.
ASÍ SEGUIRÁ EL TIEMPO EN RESISTENCIA
Asimismo, para el miércoles se prevé llevias aisladas y chaparrones, y vientos leves del sur rotando al sudeste, con un piso térmico de 17 grados y un techo de 23.
En tanto, para el jueves se anticipa tormentas aisladas, con 16 grados de temperatura mínima y 25 de máxima.
Por último, para el viernes, el SMN pronostica tiempo mejorando, con cielo parcialmente nublado, y leve ascenso de temperatura, con una mínima de 15 grados y una máxima de 29.
DATOS DE LLUVIA CAIDA HASTA LAS 7 Hs.
RESISTENCIA (JEFATURA DE POLICIA) 51 MM
PUERTO TIROL 49 MM
COTE LAI 43 MM
LA VERDE 36 MM
PRESIDENCIA R. SAENZ PEÑA: 33mm.
NAPENAY: 21 mm.
PCIA. PLAZA: 10 mm.
MACHAGAI: 17.4 mm.
QUITILIPI: 30 mm.
TACURUZAL: 150 mm.
VILLA ÁNGELA: 03 mm.
LA TIGRA: 05 mm.
LA CLOTILDE: 01 mm.
SAN BERNARDO: 05 mm.
VILLA BERTHET: 05 mm.
CHARATA: 05 mm
LAS BREÑAS: 5 mm
CORZUELA: 8,8
CAMPO LARGO: 09 mm
CONCEPCION DEL BERMEJO: 10 mm
PAMPA DEL INFIERNO: 10 mm
GENERAL SAN MARTIN: 69 mm.
CIERVO PETISO: 45 mm.
PAMPA ALMIRON: 39 mm.
LA EDUVIGIS: 52 mm.
COLONIA ELISA: 30 mm.
CAPITAN SOLARI: 18 mm.
COLONIA UNIDAS: 15 mm.
LAS GARCITAS: 63 mm.
LAGUNA LIMPIA: 72 mm.
PCIA. ROCA: 70 mm.
PAMPA DEL INDIO: 50 mm.
SEL. DEL RIO DE ORO: 46 mm.
J.J. CASTELLI: 05 mm.
M.N. POMPEYA: 02 mm.
COMANDANCIA FRIAS: 10 mm.
TRES ISLETAS: 120 mm.