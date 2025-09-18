Concierto de música clásica en el CCN

Ignacio Giacomello

Continúa el tradicional ciclo “Septiembre de cámara” en el CCN de la UNNE. Este sábado 20 de septiembre, a las 20 hs., se presentará la Orquesta de Cámara de la UNNE a cargo del estudiante de dirección orquestal Ignacio Giacomello. La cita es en la sede de A. Illia 355, de Resistencia.

Como todos los años, el «Ciclo Septiembre de Cámara» es una serie de eventos musicales de música de cámara organizado por el CCN de la UNNE. El ciclo presenta diversos grupos y solistas, incluyendo orquestas, coros y ensambles. Este año presenta la particularidad de plasmar un recorrido por algunas conexiones posibles entre el Instrumento y las artes visuales, la literatura, el teatro, el cine, la fotografía y el dibujo.

El Concierto

El programa que se presentará está integrado por la “Suite Saint Paul`s”, de Gustav Holst;  “Andante Cantabile”, de P. Tchaikowsky y “Serenata para vientos Op. 44”, de A. Dvorak.

Participan como instrumentistas violines 1º y 2º: Gianna Roa, Lautaro Fernández, Caterina Zeniquel, Fiama Aquino, Denisse Goujon, Ilan Deli, Guadalupe Ortiz, Débora Retamozo, Julieta Maidana. En violas: Lorena Alcaraz, Lilián Aguilar. En violoncellos: Tobías Dominguez, Eden Deli. En Contrabajo: Juan Cardozo. Oboes: Franco Limberti, Martín Toro. Clarinetes: Adrián Giacomello, Benjamín Ayala. Cornos: Miguel Giacomello, Carlos Alcaraz, Elías Alcaraz.  Fagot: José Giacomello, Aníbal Aguirre.

Todo el Ciclo está coordinado por la Lic. María Rosa Alcaraz.

Entrada libre y gratuita.

