Río de Janeiro: más de 60 muertos en el mayor operativo contra el narcotráfico de su historia

Río de Janeiro vivió este martes una jornada de extrema violencia: al menos 64 personas murieron durante una megacausa policial contra el Comando Vermelho (CV), la principal organización criminal de la ciudad.

La Policía Civil confirmó que entre las víctimas hay cuatro agentes y decenas de presuntos delincuentes.

El operativo, considerado «el mayor en la historia» de Río, se desplegó en los complejos de Penha y Alemão, en la zona norte, con la participación de unos 2.500 efectivos y órdenes de captura para 100 sospechosos.

Las autoridades informaron además 81 detenidos y la incautación de más de 40 fusiles de asalto.

Según el gobernador Cláudio Castro, los criminales ofrecieron una fuerte resistencia, incluso utilizando drones artillados para atacar a los agentes.

Las favelas se transformaron en escenario de guerra: hubo barricadas, incendios de vehículos y cientos de familias que debieron refugiarse o evacuar sus casas.

El gobierno de Río indicó que el objetivo es frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, organización dedicada al tráfico de drogas y armas. La operación sigue en curso y las autoridades no descartan que la cifra de muertos aumente.