Río de Janeiro: más de 60 muertos en el mayor operativo contra el narcotráfico de su historia
Río de Janeiro vivió este martes una jornada de extrema violencia: al menos 64 personas murieron durante una megacausa policial contra el Comando Vermelho (CV), la principal organización criminal de la ciudad.
La Policía Civil confirmó que entre las víctimas hay cuatro agentes y decenas de presuntos delincuentes.
Las autoridades informaron además 81 detenidos y la incautación de más de 40 fusiles de asalto.
Según el gobernador Cláudio Castro, los criminales ofrecieron una fuerte resistencia, incluso utilizando drones artillados para atacar a los agentes.
El gobierno de Río indicó que el objetivo es frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, organización dedicada al tráfico de drogas y armas. La operación sigue en curso y las autoridades no descartan que la cifra de muertos aumente.