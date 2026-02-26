Capitanich respaldó tratado comercial pero pidió crear una comisión bicameral de seguimiento

El senador nacional por el Chaco, Jorge Milton Capitanich, confirmó que su bloque acompañará la votación de un tratado de carácter comercial actualmente en debate en el Senado, aunque advirtió sobre la necesidad de establecer mecanismos complementarios que permitan mitigar posibles impactos negativos en sectores productivos nacionales.

Durante su intervención, el legislador señaló que este tipo de acuerdos requiere necesariamente de instancias de consulta previa, evaluaciones de impacto ambiental y un análisis específico sobre las consecuencias para las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, planteó la importancia de implementar medidas compensatorias que permitan equilibrar las asimetrías de productividad que podrían derivarse de la apertura comercial.

Capitanich propuso además que, a partir del inicio del período de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo, el Congreso avance en la creación de una comisión bicameral destinada al seguimiento de tratados comerciales internacionales. Según explicó, este organismo permitiría articular consensos legislativos y establecer un monitoreo permanente sobre los efectos de estos acuerdos en el entramado económico local.

Asimismo, el senador remarcó la necesidad de promover sistemas de negociación multilateral que contemplen mecanismos de participación institucional, junto con la implementación de comités de seguimiento orientados especialmente a las pymes, con el objetivo de no solo reducir efectos adversos sino también fomentar mejoras en la productividad sectorial.

En su análisis del contexto internacional, el exgobernador chaqueño sostuvo que la Argentina se encuentra inserta en un escenario global marcado por tensiones entre estrategias de apertura y políticas de protección industrial. En esa línea, mencionó recientes medidas arancelarias adoptadas por los Estados Unidos como herramienta de resguardo de su industria local, y consideró que estos antecedentes deben ser tenidos en cuenta al momento de diseñar la política comercial del país.