Ricardo Pancaldo: “Este grupo se propuso hacer un gran torneo y lo está demostrando”

Chaco For Ever vive un gran presente futbolístico en la Primera Nacional y su director técnico, Ricardo Pancaldo, compartió sus impresiones tras el reciente triunfo del equipo albinegro. En diálogo con Edgardo Alcárez, Luis Linares y el equipo de La Mesa Deportiva, Pancaldo analizó el momento del equipo, valoró el esfuerzo de sus jugadores y habló sobre el futuro del club y su propia carrera.

“Estoy muy contento por lo realizado por los chicos. Son ellos los que juegan, los que nos pusieron donde estamos hoy. Todos tenemos responsabilidades, pero el mérito principal es de ellos, que vinieron a pelearla, a trascender en el fútbol”, destacó con orgullo.

En una cancha colmada por la hinchada albinegra, For Ever mostró un fútbol intenso, físico y de buen pie, algo que no siempre se había visto en el pasado reciente. Pancaldo recordó que una de sus primeras exigencias al llegar al club fue justamente la preparación física del plantel, entendiendo la exigencia del torneo más duro del ascenso.

“Es un torneo muy agresivo, muy físico. Para pelear cosas importantes necesitás que todo el plantel esté bien. Por suerte hoy tenemos un grupo en el que todos se sienten titulares, todos se preparan y responden cuando les toca entrar”, explicó.

Una base sólida con mentalidad de equipo

El entrenador remarcó que se logró consolidar un equipo con jugadores versátiles, capaces de adaptarse a distintas posiciones y circunstancias sin que se resienta el funcionamiento colectivo.

“Tenemos muy buenos jugadores. Ayer hubo algunos que no estuvieron y el equipo igual respondió. Hay una competencia interna sana. El que entra lo hace bien y el que sale se prepara para volver. Todos quieren jugar y eso nos fortalece”, comentó.

Pancaldo también elogió la seriedad y el respaldo institucional de la actual comisión directiva encabezada por Héctor Gómez, destacando el acompañamiento permanente, la estabilidad económica y el respeto por los procesos.

“For Ever es un club grande, con historia. Volvió hace cuatro años a una categoría muy linda, después de épocas muy difíciles. Hoy es un club ordenado, con dirigentes que tienen los pies sobre la tierra. No nos falta nada y eso nos permite enfocarnos en lo deportivo”, valoró el DT.

De cara al próximo desafío

Tras el reciente partido, el plantel disfrutará de un breve descanso antes de preparar el viaje a Santiago del Estero. Pancaldo aseguró que, pese al desgaste físico lógico, el equipo está bien y motivado.

“El partido fue muy intenso. Presionamos, corrimos mucho. Algunos jugadores tienen molestias normales, pero todos terminaron bien. Mañana descansamos y ya empezamos a pensar en lo que viene”, adelantó.

Política, pasado y futuro

En el cierre de la entrevista, Pancaldo respondió una pregunta distinta: ¿volvería a la política, actividad en la que participó activamente durante su juventud?

“Fue hace muchos años, en la época de Alfonsín. En ese momento me gustaba mucho, pero pasaron casi 40 años. Tendría que evaluarlo, hablarlo con mi familia. Dios dirá”, concluyó.

Por ahora, su foco está puesto en lo que mejor sabe hacer: construir equipos sólidos, competitivos y con identidad. Y Chaco For Ever lo agradece.