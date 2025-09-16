Resistencia: la Policía recuperó una motocicleta robada hace dos años gracias a una publicación en Facebook

El rodado había sido sustraído en 2023 y sus actuales poseedores intentaban venderlo por redes sociales.

En la noche del lunes 15 de septiembre, personal de la Comisaría Tercera Metropolitana logró recuperar una motocicleta Guerrero G110 Trip que había sido robada en 2023. El hallazgo se produjo luego de que su propietaria, Celeste Beatriz Meza (31 años), identificara en Facebook una publicación en la que ofrecían su vehículo a la venta por $500.000.

Según el parte policial, el rodado —de color gris, — había sido sustraído durante la madrugada en la zona de calle Obligado , donde funciona el local “María Club”. Pese a la denuncia realizada en su momento, no se habían registrado avances en la investigación.

Este lunes, tras detectar la publicación en redes sociales, la denunciante dio aviso a la policía. Inmediatamente, personal de Servicio Externo de la Tercera Metropolitana montó un operativo en calle Lisandro de la Torre , donde finalmente se concretó el secuestro del motovehículo.

Por disposición del fiscal N° 6, Dr. Francisco Asís Obaldia Eyseric, la motocicleta fue restituida a su titular, mientras que las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Primera Metropolitana para la continuidad de las diligencias.

Desde la fuerza remarcaron que el procedimiento es un ejemplo de la colaboración ciudadana en la lucha contra el delito, ya que fue clave la rápida denuncia de la damnificada tras encontrar la publicación en Facebook. Las investigaciones para determinar la identidad de los responsables del hurto continúan en curso.