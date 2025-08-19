Operativo en Pampa del Indio: dos jóvenes de Quitilipi detenidos con más de un kilo de marihuana

En un procedimiento de control vehicular realizado este lunes en la zona rural de Pampa del Indio, efectivos del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín detuvieron a dos hombres oriundos de Quitilipi que transportaban marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El operativo tuvo lugar en el paraje Pampa Chica, a unos 30 kilómetros del casco urbano de Pampa del Indio, entre las 15:30 y las 18:00 horas. Según el informe policial, los uniformados de la Sección Rural Pampa del Indio, al mando del subcomisario Renzo Nicolás Galarza, interceptaron una motocicleta Honda Wave color bordo, con dominio 716-IYG, en la que circulaban dos jóvenes que no portaban documentación personal.

Los ocupantes de la moto se identificaron como Juan Carlos M., de 25 años, domiciliado en el barrio San José de Quitilipi, y Federico Nahuel G., de 26 años, residente en el barrio 40 Viviendas de la misma localidad. Ambos transportaban una mochila negra en cuyo interior se encontraron dos bolsas tipo ziploc con sustancia vegetal verde amarronada, similar a marihuana.

Además, los efectivos secuestraron 83.350 pesos en billetes de distinta denominación, un billete de un dólar estadounidense y dos teléfonos celulares: un Tecno Spark azul perteneciente a González y un Samsung A6 celeste propiedad de Moreira.

Por tratarse de una zona sin señal telefónica y de riesgo, los demorados fueron trasladados a la Sección Rural de Pampa del Indio junto a los elementos incautados. Posteriormente se dio intervención a la División Operaciones Drogas Interior General San Martín, cuyo personal realizó la prueba de campo sobre la sustancia secuestrada. El test arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 1 kilo y 219 gramos.

La Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2 de Resistencia, a cargo de la doctora Mariángeles Benítez, ordenó el secuestro de los elementos y la detención de los dos jóvenes, quienes quedaron alojados en la comisaría de Pampa del Indio a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

El procedimiento se enmarca dentro de los operativos de control que la Policía del Chaco realiza en zonas rurales consideradas críticas para el tráfico de drogas y el delito organizado.