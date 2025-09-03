Resistencia: detuvieron a un hombre acusado de un violento robo a mano armada en barrio Franklin

La División Delitos Contra la Propiedad, dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, informó la detención de Gonzalo Emanuel Sena, de 31 años, acusado de participar en un robo a mano armada con privación ilegítima de la libertad ocurrido el pasado 9 de agosto en Resistencia.

El hecho

Ese día, cerca de las 22, Rodrigo Santiago Rigonatto, de 32 años, fue sorprendido por dos hombres armados con revólveres en la puerta de su vivienda, ubicada en calle Franklin 1577. Los agresores lo maniataron, lo golpearon y lo obligaron a entregar dinero en efectivo. Al liberarse, la víctima constató la faltante de su teléfono celular y de aproximadamente 5 millones de pesos.

La investigación

En el lugar del hecho, personal de División Rastros levantó huellas dactilares que, tras ser cotejadas, arrojaron resultado positivo vinculando a Sena con el robo. Además, se obtuvo material fílmico donde se observa a dos hombres llegar en una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc blanca.

El 11 de agosto, en un domicilio frecuentado por el sospechoso, la Policía halló un rodado con las mismas características, que fue secuestrado de forma preventiva.

La detención

Tras nuevas tareas de vigilancia discreta, este 2 de septiembre Sena fue localizado y aprehendido. Posteriormente quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa por supuesto robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad.

El procedimiento estuvo encabezado por el comisario principal Marcelo Fabián Leites, jefe de la División Delitos Contra la Propiedad, y el comisario principal Raúl Ricardo Pelizardi, jefe del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana.

