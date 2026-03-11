Margarita Belén: el municipio asistió a una familia afectada por un incendio en su vivienda

El Municipio de Margarita Belén brindó asistencia a una familia que sufrió importantes pérdidas materiales tras un incendio ocurrido en su vivienda el pasado lunes.

Desde el área de Desarrollo Social, junto al equipo técnico del Centro Integrador Comunitario (CIC), se realizó una visita al domicilio del señor Orlando Daniel Fernández y la señora Anabela Batista, donde el fuego afectó dos habitaciones de la casa. Como consecuencia del siniestro, la familia perdió camas, colchones, ropa, útiles escolares y otros elementos de uso cotidiano.

De acuerdo a la información brindada, el incendio habría sido provocado por un inconveniente en el cableado eléctrico.

En este contexto, la secretaria de Desarrollo Social, Griselda Fernández, acompañada por Lorena Locket y personal del área, regresó al domicilio para hacer entrega de colchones y una cama, con el objetivo de brindar una respuesta inmediata a las necesidades más urgentes de la familia.

Desde el municipio señalaron que continuarán acompañando a los vecinos de la comunidad ante situaciones difíciles, reafirmando el compromiso de asistencia y contención social.