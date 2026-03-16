Resistencia: demoraron a dos hombres con elementos de dudosa procedencia durante operativo preventivo

Efectivos de la Policía del Chaco realizaron distintos procedimientos preventivos en la ciudad de Resistencia, donde demoraron a dos hombres que transportaban elementos cuya procedencia no pudieron justificar.

Las intervenciones estuvieron a cargo del personal de la Comisaría Séptima de Resistencia, en el marco de recorridas de prevención realizadas en diferentes sectores de la jurisdicción.

El primer procedimiento se registró alrededor de las 23:35 en la intersección de avenida Lisandro de la Torre y República Dominicana, donde los agentes demoraron a un joven de 23 años que trasladaba una soldadora. Al no poder explicar el origen del elemento, los uniformados procedieron al secuestro del mismo y al traslado del hombre a la unidad policial.

Minutos más tarde, cerca de las 00:01, en la esquina de República Dominicana y Los Hacheros, los efectivos demoraron a otro hombre de 38 años que llevaba en una mochila varias partes de motocicleta. Tras verificar el número de motor en el sistema policial, se constató que presentaba un pedido de secuestro por una causa de robo solicitado por una dependencia de Barranqueras.

Por disposición del fiscal en turno, ambos hombres fueron notificados de las actuaciones en libertad, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.