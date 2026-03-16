Avia Terai realizó un taller de alimentación saludable en el marco del Mes de la Mujer

La Municipalidad de Avia Terai llevó adelante un taller de alimentación saludable destinado a mujeres de la comunidad, en el marco de las actividades organizadas por el Mes de la Mujer.

La jornada se desarrolló en la localidad de Avia Terai y contó con la participación de la instructora de running y nutrióloga María Belén Orrego, quien brindó herramientas prácticas sobre nutrición y actividad física.

Durante el encuentro se abordaron distintas temáticas vinculadas a la alimentación saludable, incluyendo alternativas nutritivas como frutos secos, recomendaciones sobre suplementación y la importancia de mantener una vida activa a través del ejercicio.

Además, el espacio permitió el intercambio de experiencias y consultas entre las participantes, generando un ámbito de encuentro y aprendizaje.

Desde la gestión municipal encabezada por el intendente Héctor René Pallares destacaron la participación de las mujeres que formaron parte de la actividad y señalaron que continuarán impulsando iniciativas orientadas a promover el bienestar y la salud en la comunidad.