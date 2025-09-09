Abren inscripción para el Concurso de Escultura para Estudiantes de Artes

El Comité Organizador de la Bienal del Chaco 2026, constituido por Fundación Urunday y el Gobierno del Chaco, convoca a estudiantes de artes de universidades e institutos públicos o privados de todo el país, a participar de la 10º edición del Premio Desafío «Hierros Líder».

Se trata de un concurso en el que participan 20 equipos integrados cada uno por tres estudiantes, representando a sus provincias y a sus instituciones educativas.

Este certamen cuenta con el reconocimiento de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste y es una de las principales actividades escultóricas que se desarrollarán durante la Bienal del Chaco 2026, del 21 al 23 de julio del año que viene.

La convocatoria está orientada a estudiantes de artes de universidades e institutos públicos o privados de todo el país que se encuentren actualmente cursando los últimos años de la carrera.

Las inscripciones son gratuitas y se recibirán hasta el 15 de mayo de 2026, completando la ficha disponible en la página web www.bienaldelchaco.org, donde encontrarán el formulario correspondiente y el reglamento del concurso.