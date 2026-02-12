Resistencia: allanamiento en Villa Libertad terminó con una mujer detenida y secuestro de cocaína

Un operativo antidrogas realizado en la noche del martes en Villa Libertad culminó con la aprehensión de una mujer de 33 años y el secuestro de cocaína fraccionada para su presunta comercialización.

El procedimiento se llevó a cabo entre las 20:50 y las 23:00 horas en un domicilio ubicado en la intersección de calle Fortín Aguilar y avenida Chaco, en la ciudad de Resistencia. La medida fue ordenada mediante Decreto Fundado por el Juzgado de Garantías N° 5, a pedido de la Fiscalía Antidrogas N° 1, y contó con la presencia del ayudante fiscal interviniente.

El allanamiento estuvo a cargo de efectivos de la División Microtráfico Metropolitana, con la colaboración de personal de la División Operaciones Metropolitana y del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (C.O.M.), quienes realizaron tareas de seguridad perimetral durante el desarrollo de la diligencia.

Durante el registro del inmueble, los agentes incautaron 188 envoltorios de polietileno tipo “bochitas” que contenían cocaína, con un peso total de 26 gramos. Además, se secuestró una balanza de precisión en funcionamiento y la suma de 294.050 pesos en efectivo.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la mujer fue aprehendida en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes.

La investigación continúa a fin de determinar posibles vinculaciones y responsabilidades en la comercialización de estupefacientes en la zona.