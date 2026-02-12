Chaco recibió stock de insulinas para garantizar la atención a diabéticos

La provincia del Chaco recibió en la Cámara de Almacenamiento de Diabetes un importante stock de insulinas, que ya se encuentra en proceso de distribución en las distintas localidades del territorio provincial.

Esta adquisición fortalece el sistema de atención y cuidado de pacientes con diabetes, garantizando el acceso oportuno a los tratamientos necesarios y permitiendo que cada persona pueda recibir el tipo de insulina adecuado, según su patología y prescripción médica.

Insulina recibida.

El stock recibido incluye distintos tipos de insulinas, que estarán disponibles para los pacientes luego de la correspondiente consulta médica. De esta manera, podrán retirar el esquema terapéutico que mejor se ajuste a sus necesidades, entre los que se encuentran jeringas con ampollas, lapiceras de insulina y sistemas de inyección subcutánea tipo parches.

Desde el sistema de salud provincial destacaron la importancia de esta provisión, que permite asegurar la continuidad de los tratamientos y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes en toda la provincia.