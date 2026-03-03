Resico encabezó una jornada de trabajo y coordinación de políticas públicas en Puerto Vilelas

El secretario de Asuntos Estratégicos Marcos Resico, desarrolló una agenda de trabajo en Puerto Vilelas, donde mantuvo reuniones de coordinación con equipos técnicos y funcionarios de distintos organismos provinciales, con el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio y articulando acciones en beneficio de la comunidad.

“Estamos trabajando en territorio, coordinando con todos los equipos del Estado provincial para que las políticas públicas lleguen de manera concreta a cada barrio de Vilelas”, expresó Resico, acompañado de la Coordinadora provincial de Ñachec, Tamara Silvestri; el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud, el diputado provincial Iván Gyoker, el subsecretario de salud Marcelo Ojeda y el concejal local Miguel Sengher. En ese marco, los funcionarios estuvieron el pasado viernes, en distintos barrios y parajes de la zona para inspeccionar y corroborar el impacto de obras y acciones impulsadas por el Gobierno provincial, además de dialogar con vecinos y representantes de diversos sectores de la sociedad.

El funcionario provincial destacó la importancia de la articulación entre organismos para mejorar la respuesta a las demandas de la comunidad. “La coordinación entre Salud, Educación, Desarrollo Social y otros organismos nos permite dar respuestas más rápidas y eficientes, especialmente en temas vinculados a asistencia social y acompañamiento a las familias”, señaló.

Asimismo, remarcó que este contacto con la gente permite evaluar el impacto de las acciones que se ejecutan en la localidad. “Vinimos a escuchar a los vecinos, a verificar cómo están funcionando las intervenciones del Gobierno y a planificar nuevas acciones que mejoren la calidad de vida de la gente”, afirmó.

La jornada incluyó también reuniones de trabajo con dirigentes y referentes locales, donde se analizaron distintas iniciativas y se delinearon estrategias para continuar fortaleciendo la gestión provincial en la localidad y en el área metropolitana. “El compromiso es seguir trabajando de manera conjunta, con presencia en el territorio y con un Estado que acompañe a cada comunidad”, concluyó Resico.