El CCN lanza inscripción para sus talleres artísticos y vocacionales

El Centro Cultural Nordeste comunica que se encuentra abierta la inscripción a los talleres artísticos para el ciclo 2026. El trámite puede realizarse en la sede de A. Illia 355, de Resistencia, en modo presencial.

Es requisito presentar una fotocopia del DNI. El costo de cada taller es de 80 mil pesos como cuota anual única, que también puede abonarse con dos cuotas de 45 mil pesos, la primera en marzo y la segunda en junio. Para los estudiantes de la UNNE, la inscripción es gratuita presentando una certificación de alumno regular. Los interesados podrán cumplimentar los trámites durante todo el mes de marzo.

Como todos los años, el CCN de la UNNE ofrece una variada propuesta en formación artística. Los talleres son vocacionales y libres y tienen, en su dinámica, abordaje teórico y práctico de los distintos lenguajes y disciplinas. El inicio de las clases está previsto para el miércoles 1 de abril.

La propuesta formativa es la siguiente:

Laboratorio en Artes Escénicas y Radio Teatro, a cargo de la Lic. Mónica Molina. LUN 16:30 / MAR 16:30hs. Requisitos de admisión: a partir de 16 años de edad.

Taller de Guitarra y Ukelele, a cargo del Prof. Demian Pinto. LUN 19 hs.

Taller de Tango. Prof. Milena Aldana Vera. LUN 19 hs.

Taller Dibujo y Pintura, Profesores Verónica Almirón y Matías Vargas. MAR 9hs JUE 9hs. Requisitos de admisión: a partir de 16 años de edad.

Taller de batería y percusión para niños y adultos, Prof. Carlos Fritz. MAR 18 hs / MAR 19 hs.

Taller de Canto y vocalización, a cargo de la Lic. María Rosa Alcaraz, MIE 10 / VIE 17 hs. Requisitos de admisión: a partir de 18 años de edad.

Taller de Arte Experimental, a cargo del Prof. Gustavo Mendoza y Prof. Matías Vargas. MIE 17:30. Requisitos de admisión: Mayores de 15 años.

Taller Anual de Formación Actoral – Teatro Universitario, a cargo de la Prof. Guadalupe Nera. MIE 18:30 hs / JUE 18:30 hs.

Taller de Danzas Folklóricas Argentinas, Prof. Milena Aldana Vera. MIE 19 hs.

Taller de Escritura Creativa – Género: Poesía, Prof. Lucas Sampor. MIE 20 hs. Requisitos de admisión: Mayores de 15 años.

Taller de Escritura Creativa – Género: Novela, Prof. José Gabriel Mazzaro Arbelo. MAR 20 hs. Requisitos de admisión: Mayores de 15 años.

Taller de Escritura Creativa – Género: Cuento, Prof. Mario Doldan. JUE 20 hs. Requisitos de admisión: Mayores de 15 años.

Taller de Danza Urbana: “El Arte del Hip Hop”, a cargo de Daiana M. Ortiz y Guillermo S. Fernández. VIE 18 hs.

Para mayor información, consultar las redes sociales de la institución universitaria, en Instagram y Facebook, o llamar al TE. 362 4422583.