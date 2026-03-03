Mapeo rural de la Administración del Agua para optimizar la extracción de agua subterránea

La Administración Provincial del Agua del Chaco (APA) finalizó un relevamiento hidrogeológico que permitirá contar con mayor certeza y optimizar los recursos del Estado al momento de realizar perforaciones para la extracción de agua subterránea destinada a comunidades rurales alejadas de los cascos urbanos.

El presidente del organismo, Jorge Pilar, explicó que este trabajo forma parte del plan de gestión integral de los recursos hídricos en la provincia. «En nuestro Gobierno tenemos un plan hídrico donde sabemos qué tenemos y dónde lo tenemos; por eso vamos hacia un futuro en el que todos los chaqueños tengan acceso al agua segura para mejorar su calidad de vida», señaló.

El proyecto se llevó adelante de manera articulada con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), entidad que financió el estudio.

Sondeos en sectores estratégicos

Desde la Secretaría Técnica de la APA, su titular Guillermo Méndez detalló que el estudio fue realizado por la empresa Goepex mediante el método de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), aplicado en el subsuelo para identificar formaciones acuíferas subterráneas.

Según se informó, se realizaron más de 195 sondeos distribuidos estratégicamente en distintos puntos del interior chaqueño, entre ellos Taco Pozo, Las Hacheras, el interfluvio Comandancia Frías–Nueva Pompeya–Fuerte Esperanza, Colonia Aborigen, Pampa del Indio y Machagai, incluyendo además sectores como Pozo del Gato, Pico del Chaco y áreas del sudeste provincial. También se incorporaron nuevas zonas según requerimientos técnicos surgidos durante el trabajo de campo.

En ese sentido, Méndez destacó que el estudio permitirá reducir la incertidumbre al momento de ejecutar nuevas perforaciones, optimizando recursos públicos y aumentando las probabilidades de éxito tanto en cantidad como en calidad del agua. Con esta información, la APA contará con una base técnica para definir dónde invertir, cómo planificar baterías de pozos y qué profundidades explorar según cada región.