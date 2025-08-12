Rescatan una vaca robada en Colonias Unidas: buscan al presunto autor que escapó a caballo

El procedimiento fue realizado por el Departamento de Seguridad Rural General San Martín en coordinación con la Comisaría de Colonias Unidas. El animal estaba atado a un árbol y en aparente estado de deshidratación.

El martes 12 de agosto, efectivos del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín llevaron adelante un operativo en la jurisdicción rural de Colonias Unidas, en el marco de una investigación por un presunto caso de abigeato.

La causa, supervisada por la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, se inició tras la denuncia realizada por Marcelo Gustavo Ojeda, de 46 años, encargado de un establecimiento ganadero de 1.800 hectáreas denominado “La Hilda”, ubicado a unos tres kilómetros de la planta urbana de Colonias Unidas.

Según relató Ojeda, en la mañana del lunes, al recorrer el campo, detectó un poste flojo y restos de pelaje vacuno bajo el alambrado. Al realizar el conteo del ganado, constató la falta de una vaca de aproximadamente 500 kilos, con marca y señal de su propietario.

Rastros y allanamiento sin orden

Con estos datos, personal de la Sección Rural “La Dificultad” inició un seguimiento de huellas que, a lo largo de seis kilómetros, evidenciaron el desplazamiento conjunto de un equino y un bovino. Las marcas ingresaban a un campo perteneciente a E. “Caio” A..

Amparados en el artículo 213 del Código Procesal Penal del Chaco —que habilita el allanamiento sin orden judicial en casos urgentes—, los agentes ingresaron al predio. Allí observaron huellas frescas y al propio “Caio”, quien huyó a caballo internándose en el monte.

En la inspección, los efectivos hallaron a la vaca sustraída, atada del cuello a un árbol autóctono y en aparente estado de deshidratación. El animal fue asegurado y posteriormente trasladado para su resguardo.

Búsqueda del sospechoso

La fiscalía interviniente impartió directivas para continuar con la investigación y dar con el paradero del sospechoso, así como de los elementos presuntamente utilizados para el ilícito. También se solicitó la colaboración de la comisaría local para intensificar el operativo.

El comisario inspector Eric Saúl Martínez, jefe del Departamento de Seguridad Rural General San Martín, confirmó que las diligencias siguen en curso y que se informará cualquier novedad en el avance de la causa.