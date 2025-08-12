Fontana: detienen a un hombre por golpear y amenazar a su pareja con un machete

El hecho ocurrió en el barrio Ciudad de los Milagros. La víctima denunció agresiones reiteradas desde el año pasado. La Justicia dispuso la detención del acusado y medidas de protección para la mujer.

En la tarde del martes 12 de agosto, efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana intervinieron en un hecho de violencia de género registrado en una vivienda de Fortín Los Pozos al 4000 aproximadamente, en el barrio Ciudad de los Milagros de Barranqueras.

Según consta en la denuncia, Yanina B. F., de 38 años, residente en el barrio Bandera Argentina de Fontana, manifestó que, tras una discusión, su pareja —identificada como Mariano L. T., alias “Baby”, de 39 años— le propinó varios golpes de puño en el rostro y la amenazó con un machete de 50 centímetros de hoja y cabo plástico negro.

La mujer aseguró que las agresiones no eran un hecho aislado, sino que se venían repitiendo desde el año pasado, aportando fotografías como prueba. Un médico policial la examinó y diagnosticó lesiones de carácter leve.

Intervención y medidas judiciales

Ante la gravedad del caso y el contexto de violencia de género, el fiscal en turno dispuso la aprehensión inmediata de T. y el secuestro del machete que portaba al momento de ser detenido.

Además, se ordenó otorgar a la víctima un botón antipánico para reforzar su seguridad y garantizar la respuesta rápida ante cualquier nuevo episodio de violencia.

La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía, mientras el acusado permanece a disposición de la Justicia.