Requisitos para cobrar las últimas cuotas de las Becas Progresar

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

Requisitos para cobrar las Becas Progresar en febrero de 2026

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, empezó a pagar en enero del 2026 el 20% retenido por ANSES durante el ciclo lectivo 2025.

Según lo dispuesto por la Resolución 388/2025, las exigencias para cobrar lo retenido durante el año, los estudiantes debieron cumplir con los siguientes puntos dependiendo de la modalidad Obligatorio o Superior.

Progresar Obligatorio:

Los estudiantes debieron haber participado al menos de una actividad formativa de extensión durante el ciclo lectivo 2025

No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo vigente en la tercera certificación

La escuela debió validar la actividad (hasta el 30/12/2025) mediante un certificado subido por el estudiante a la plataforma del Progresar (hasta el 30/11/2025)

Progresar Superior:

Los postulantes a la beca en su carácter de ingresantes tenían que acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 80% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio del año en curso (solo primer año)

Los postulantes a la beca en calidad de estudiantes avanzados debían acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 50% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio y el año vigente

No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo

ANSES comenzó a pagar en enero de 2026 el 20% retenido de las Becas Progresar correspondiente al ciclo lectivo 2025, alcanzando montos de hasta $63.000.

Becas Progresar: qué se abona en 2026

El pago de las últimas cuotas de las Becas Progresar dependen del momento en que se inscribieron los estudiantes (marzo o agosto del 2025). Y también varia si son becarios del Progresar Obligatorio o el Progresar Superior.

Progresar Obligatorio

Inscriptos en marzo: en febrero se cobra la cuota 11 (de un total de 12) y es por un monto de $35.000 ya que no se retiene el 20%.

Inscriptos en agosto: en febrero se cobra la cuota 6 (de un total de 6) por $35.000 y no se retiene el 20%.

Todas estas cuotas son estímulo por rendimiento académico. Es decir, por no adeudar materias del año en curso como así tampoco de años anteriores al momento de finalizar el ciclo lectivo vigente.

Progresar superior

Inscriptos en marzo: en febrero se cobra la cuota 11 (de un total de 12) y es por un monto de $35.000 ya que no se retiene el 20%. Corresponde a una cuota estímulo una vez concluida la tercera certificación de avance académico. Las cuotas 10, 11 y 12 son de este tipo.

Inscriptos en agosto: en febrero se cobra la cuota 6 (de un total de 6) por $35.000 y no se retiene el 20%. Corresponde a una cuota estímulo una vez concluida la tercera certificación de avance académico. Las cuotas 10, 5 y 6 son de este tipo.

En los estudiantes ingresantes, esta certificación deberá acreditar un avance del 80% del año en curso. Los estudiantes avanzados deben haber alcanzado al menos el 50% del año en curso.