Requisitos para cobrar las últimas cuotas de las Becas Progresar
Los titulares de las Becas Progresar, que se pagan mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES), comenzaron a recibir las últimas cuotas del calendario de pagos de febrero según el momento en que se anotaron el año pasado.
Están cobrando solamente los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos solicitados por la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y reciben el 20% retenido durante el ciclo lectivo 2025.
Las Becas Progresar 2025 tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.
Requisitos para cobrar las Becas Progresar en febrero de 2026
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, empezó a pagar en enero del 2026 el 20% retenido por ANSES durante el ciclo lectivo 2025.
Según lo dispuesto por la Resolución 388/2025, las exigencias para cobrar lo retenido durante el año, los estudiantes debieron cumplir con los siguientes puntos dependiendo de la modalidad Obligatorio o Superior.
Progresar Obligatorio:
- Los estudiantes debieron haber participado al menos de una actividad formativa de extensión durante el ciclo lectivo 2025
- No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo vigente en la tercera certificación
- La escuela debió validar la actividad (hasta el 30/12/2025) mediante un certificado subido por el estudiante a la plataforma del Progresar (hasta el 30/11/2025)
Progresar Superior:
- Los postulantes a la beca en su carácter de ingresantes tenían que acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 80% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio del año en curso (solo primer año)
- Los postulantes a la beca en calidad de estudiantes avanzados debían acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 50% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio y el año vigente
- No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo
Becas Progresar: qué se abona en 2026
El pago de las últimas cuotas de las Becas Progresar dependen del momento en que se inscribieron los estudiantes (marzo o agosto del 2025). Y también varia si son becarios del Progresar Obligatorio o el Progresar Superior.
Progresar Obligatorio
- Inscriptos en marzo: en febrero se cobra la cuota 11 (de un total de 12) y es por un monto de $35.000 ya que no se retiene el 20%.
- Inscriptos en agosto: en febrero se cobra la cuota 6 (de un total de 6) por $35.000 y no se retiene el 20%.
Todas estas cuotas son estímulo por rendimiento académico. Es decir, por no adeudar materias del año en curso como así tampoco de años anteriores al momento de finalizar el ciclo lectivo vigente.
Progresar superior
- Inscriptos en marzo: en febrero se cobra la cuota 11 (de un total de 12) y es por un monto de $35.000 ya que no se retiene el 20%. Corresponde a una cuota estímulo una vez concluida la tercera certificación de avance académico. Las cuotas 10, 11 y 12 son de este tipo.
- Inscriptos en agosto: en febrero se cobra la cuota 6 (de un total de 6) por $35.000 y no se retiene el 20%. Corresponde a una cuota estímulo una vez concluida la tercera certificación de avance académico. Las cuotas 10, 5 y 6 son de este tipo.
En los estudiantes ingresantes, esta certificación deberá acreditar un avance del 80% del año en curso. Los estudiantes avanzados deben haber alcanzado al menos el 50% del año en curso.