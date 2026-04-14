La reacción de Milei tras conocerse el índice de inflación: «El dato es malo»

El presidente Javier Milei admitió que el 3,4% de inflación de marzo «es malo», pero señaló que espera que «a futuro retorne a su sendero decreciente» .

En su cuenta de X, indicó: «El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente».

La inflación de marzo fue del 3,4%, con una fuerte suba en transporte -por los aumentos en combustible- y educación, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Acumuló una suba del 9,4% en los primeros tres meses del año, con una variación interanual del 32,6%.