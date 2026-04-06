Refuerzan controles preventivos de tránsito con operativos conjuntos

La Municipalidad de Tres Isletas llevó adelante un operativo de control preventivo en distintos puntos de la ciudad, en un trabajo articulado con la Policía del Chaco y sus divisiones con base en Juan José Castelli.

Las tareas fueron coordinadas por el área de Tránsito municipal y contaron con la participación de efectivos policiales locales, en el marco de directivas operacionales orientadas a reforzar la seguridad vial.

Durante el procedimiento se realizaron controles y verificaciones para detectar conductas de conducción peligrosas, con el objetivo de promover el respeto a las normas y prevenir siniestros.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las distintas fuerzas y áreas, subrayando que este tipo de acciones buscan “cuidar a todos los vecinos y fortalecer la prevención en la comunidad”.

La iniciativa forma parte de una política sostenida de ordenamiento del tránsito impulsada por la gestión de Marcela Duarte, que apunta a generar mayor conciencia y responsabilidad vial.