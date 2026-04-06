Refuerzan controles preventivos de tránsito con operativos conjuntos

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La Municipalidad de Tres Isletas llevó adelante un operativo de control preventivo en distintos puntos de la ciudad, en un trabajo articulado con la Policía del Chaco y sus divisiones con base en Juan José Castelli.

Las tareas fueron coordinadas por el área de Tránsito municipal y contaron con la participación de efectivos policiales locales, en el marco de directivas operacionales orientadas a reforzar la seguridad vial.

Durante el procedimiento se realizaron controles y verificaciones para detectar conductas de conducción peligrosas, con el objetivo de promover el respeto a las normas y prevenir siniestros.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las distintas fuerzas y áreas, subrayando que este tipo de acciones buscan “cuidar a todos los vecinos y fortalecer la prevención en la comunidad”.

La iniciativa forma parte de una política sostenida de ordenamiento del tránsito impulsada por la gestión de Marcela Duarte, que apunta a generar mayor conciencia y responsabilidad vial.

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