Impulsa Castelli suma cursos de sublimación e impresión 3D con alta convocatoria

La Municipalidad de Juan José Castelli puso en marcha nuevas capacitaciones en oficios a través del programa Impulsa Castelli, con propuestas vinculadas a la sublimación textil y la impresión 3D, que registraron cupos completos desde su inicio.

La iniciativa, impulsada por el intendente Pío Oscar Sander, busca generar herramientas concretas de formación para mejorar las oportunidades laborales de los vecinos. En esta etapa, los participantes comenzaron su formación combinando contenidos teóricos y prácticos, orientados a la aplicación real de cada técnica.

Ambos cursos incluyen formación en diseño gráfico, considerado un eje clave para que los alumnos puedan desarrollar sus propios productos y proyectos. Desde la organización destacaron que estas herramientas permiten no solo aprender un oficio, sino también fomentar el emprendedurismo local.

El programa se articula a través de áreas municipales como Desarrollo Social y la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género, que trabajan en la promoción de políticas públicas orientadas a la capacitación y la inclusión laboral.

Con estas nuevas propuestas, Impulsa Castelli continúa fortaleciendo la formación en oficios y apostando al desarrollo productivo de la comunidad.