Reforma laboral: el Senado aprobó el RIMI, el «RIGI» de las pymes

El proyecto de reforma laboral, que recibió media sanción en el Senado de la Nación, incluye el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), el «RIGI» de las pymes .

El objetivo es terminar con la falta de inversión en el sector privado, mediante ventajas impositivas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que apuesten al crecimiento productivo en los próximos dos años.

El RIMI está diseñado específicamente para las pymes. Pueden inscribirse las micro, pequeñas y medianas empresas (se incluye la categoría Mediana Tramo 2). Las inversiones deben realizarse dentro de los primeros dos años desde la puesta en vigencia de la ley.

El RIMI permite deducir el gasto de la inversión en mucho menos tiempo que el régimen general. Para bienes muebles y bienes de capital, se amortizan en solo 2 cuotas anuales; para obras de infraestructura, se puede reducir su vida útil estimada al 60%; en cuanto a equipos estratégicos, los equipos de riego, mallas antigranizo y tecnología de alta eficiencia energética se pueden amortizar en una sola cuota (100%).

Además, el proyecto establece que si la inversión genera un saldo a favor de IVA, la empresa puede solicitar su devolución o acreditación tras 6 meses de haberlo declarado. El monto se devolverá en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Las empresas podrán usar ese saldo para pagar otros tributos nacionales, pedir la devolución en efectivo o, incluso, transferirlo a terceros, lo que otorga liquidez inmediata.

Para el resto de las categorías, se establecen pisos de inversión obligatorios para acceder a los beneficios. Para las micro empresas, el piso es desde USD 150.000; para las pequeñas empresas, desde USD 600.000; para las medianas tramo 1, desde USD 3.500.000; y para las medianas tramo 2, desde USD 9.000.000.

La iniciativa establece que los beneficios del RIMI no podrán ser afectados por incrementos en las alícuotas de los impuestos nacionales ni por la creación de nuevos impuestos que graven la inversión durante el periodo de adhesión.