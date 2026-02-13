Diputados le dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad
La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años .
El proyecto recibió un amplio apoyo: tuvo 149 votos a favor y 100 en contra. LLA, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuento Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz acompañaron la iniciativa. Por el contrario, Fuerza Patria y los diputados de Elijo Catamarca votaron en contra.
El nuevo Régimen Penal Juvenil baja la edad de imputabilidad a los 14 y establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
Además, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
Se hará énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. También queda prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.