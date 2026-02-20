El Gobierno afirma que está garantizado el servicio de comedores escolares

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, firmaron este viernes un convenio para dar continuidad al trabajo conjunto para garantizar el servicio de comedor y refrigerio en las escuelas primarias de la provincia durante el próximo ciclo lectivo, que comenzará el 2 de marzo.

El acuerdo establece los lineamientos del trabajo articulado entre los ministerios de Educación y de Desarrollo Humano, con el objetivo de asegurar la prestación del servicio alimentario escolar en más de 1700 instituciones educativas de toda la provincia.

El ministro Gutiérrez destacó la importancia del convenio y señaló que se trata de la consolidación de una tarea que ambos organismos vienen desarrollando desde hace varios meses.

«La definición más importante es que los comedores escolares en la provincia están garantizados, y por una decisión política del gobernador Leandro Zdero, a partir del inicio de clases todas las escuelas contarán con este servicio», afirmó, y remarcó que «los fondos están asegurados».

Asimismo, el funcionario remarcó que resulta fundamental el trabajo coordinado de las instituciones educativas, directores y equipos regionales del Ministerio de Educación, junto con el acompañamiento de las áreas técnicas y administrativas de ambas carteras.

En ese marco, el ministro Gutiérrez aseguró que «es una definición política de este gobierno que los niños, para poder educarse, también tengan asegurado todo lo que tenga que ver con su nutrición», y agregó: «Estar bien alimentados es indispensable para que puedan aprender, que es lo que nos interesa, porque la apuesta es que la educación pública y de calidad garantice a nuestros niños las mismas oportunidades».