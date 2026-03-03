Recuperó una guitarra que se la habían robado y vendido por $7 millones

Personal de la Comisaría Séptima Metropolitana recuperó una guitarra eléctrica, que había sido denunciada como sustraída en Resistencia.

El hecho fue denunciado por un hombre de 51 años, quien manifestó que el instrumento fue robado del interior de su automóvil cuando se encontraba estacionado en calle Guatemala al 500 aproximadamente.

Tras tareas investigativas llevadas adelante por efectivos del servicio externo de la comisaría séptima, se logró establecer que el bien había sido comercializado en inmediaciones de avenida Las Heras al 3500, en el barrio 1000 Viviendas (ex Campo de Tiro).

En las averiguaciones, los uniformados lograron ubicar al ciudadano que había adquirido la guitarra, quien manifestó haberla comprado de buena fe luego de verla publicada en la red social Facebook. Según indicó, el perfil del vendedor fue eliminado tras concretarse la operación.

Una vez informado sobre la procedencia ilícita del instrumento, el comprador hizo entrega voluntaria del mismo, procediendo al formal secuestro ante testigo hábil.

El elemento recuperado posee un valor estimado de mercado de aproximadamente 7.800.000 pesos.