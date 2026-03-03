Mes de la Mujer: realizarán «La nochecita de Emprende Puey»

Este lunes, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno se realizó el lanzamiento de «La Nochecita de Emprende Puey», una propuesta destinada a visibilizar y fortalecer el trabajo de mujeres emprendedoras y productores locales, en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer .

La propuesta está prevista para los días 7 y 8 de marzo, en Resistencia, y está orientada especialmente a la visibilización y el fortalecimiento de mujeres emprendedoras, con impacto económico directo en los emprendimientos locales y abierta a toda la comunidad.

La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas del Mes de la Mujer y propone una feria temática que apunta a promover el desarrollo económico local, incentivar el consumo interno y generar un espacio de encuentro comunitario, comercialización y expresión cultural.

Las actividades se desarrollarán los días 7 y 8 de marzo de 2026 en Resico. El sábado 7, de 18:00 a 23:30, se realizará «La Nochecita en Emprende Puey», con modalidad sunset, propuesta gastronómica y musicalización en vivo a cargo de la banda 40 Grados Folk, junto a emprendedores que exhibirán y comercializarán sus productos. En tanto, el domingo 8 de marzo, de 17:00 a 22:00, se llevará adelante la jornada de cierre con una feria abierta al público, desfile temático y un backstage en vivo con demostraciones de preparación de piel y maquillaje.

Desde la organización destacaron que la actividad se enmarca en acciones de articulación público-privada destinadas a promover el desarrollo económico local y generar nuevas oportunidades para emprendedores de la provincia.