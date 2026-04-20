El Ejército Argentino difunde en Resistencia su oferta de carreras para suboficiales

Integrantes del Ejército Argentino visitan la ciudad de Resistencia para acercar a los jóvenes la propuesta académica de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, el principal instituto de formación de suboficiales del país.

El sargento Sergio Navarro explicó que la institución ofrece 11 tecnicaturas universitarias militares con 24 orientaciones, destinadas a jóvenes de entre 18 y 23 años, tanto hombres como mujeres.

Carrera, formación y salida laboral

La propuesta tiene una duración de dos años y medio bajo modalidad de internado de lunes a viernes en Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Durante ese período, los aspirantes reciben alojamiento, alimentación, atención médica y una beca mensual.

Al completar la formación, los egresados obtienen el grado de cabo del Ejército y un título universitario, con posibilidad de desarrollar una carrera dentro de la fuerza.

“Es una oportunidad para estudiar y crecer, especialmente para quienes vienen del interior y no tienen fácil acceso a la universidad”, destacó Navarro, quien lleva 12 años de servicio.

Historias que inspiran

Durante la actividad también participaron aspirantes destacados, como el dragoneante Peñalosa, oriundo de Zapala, quien definió su experiencia como “un desafío personal que permite superarse”.

Por su parte, la dragoneante Bonán Augusto, de Tupungato, alentó a más mujeres a sumarse: “No tengan miedo, es una oportunidad para crecer, formarse y adquirir valores”.

Cómo inscribirse

La preinscripción se realiza de manera online hasta el 31 de octubre a través de los canales oficiales de la institución. Además, el equipo estará brindando asesoramiento presencial en Resistencia (Brown 156, de 15 a 18 horas) hasta el jueves.

Desde la institución remarcaron que se trata no solo de una carrera, sino de un proyecto de vida basado en la disciplina, la formación profesional y el servicio al país.