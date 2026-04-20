Castelli bajo el agua: más de 250 mm y hasta el 85% de las viviendas afectadas

El intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, describió un panorama crítico tras el temporal que azotó a la ciudad durante la madrugada.

Según precisó, en menos de una hora cayeron alrededor de 170 milímetros, acumulando más de 250 mm en total. “Toda la ciudad está bajo agua. Entre el 80 y 85% de las casas tuvo ingreso de agua”, afirmó.

Un fenómeno extremo y recurrente

Sander explicó que este tipo de eventos climáticos no son habituales, pero sí forman parte de ciclos extremos en la región. “Son fenómenos que ocurren cada 10 o 20 años. En Castelli tenemos extremos: o sequía o lluvias intensas que provocan inundaciones”, señaló, recordando episodios similares en 1987, fines de los 90 y principios de los 2000.

El intendente vinculó además el temporal con un sistema de tormentas que afectó a gran parte del norte argentino, incluyendo localidades como Pampa del Indio y provincias vecinas.

Asistencia, evacuación y daños

El municipio trabaja en la emergencia con centros de evacuados y asistencia alimentaria. Sin embargo, muchos vecinos prefieren permanecer en sus viviendas para cuidar sus pertenencias. “La gente va a los refugios, come y vuelve a su casa. Perdieron colchones, muebles, electrodomésticos”, explicó.

También advirtió que el impacto más fuerte se verá después del agua: “Habrá que pensar en mecanismos para que las familias puedan recuperar lo perdido, como financiamiento o ayuda directa”.

Infraestructura insuficiente ante lluvias extremas

Sander remarcó que, pese al funcionamiento del sistema de drenaje, la magnitud de la lluvia supera cualquier capacidad de respuesta. “No hay obra que aguante esta cantidad de agua en tan poco tiempo”, sostuvo.

No obstante, indicó que ya se están utilizando bombas para acelerar el escurrimiento, especialmente hacia la zona de la ruta 95 y canales que derivan el agua hacia reservorios y esteros.

Llamado a la responsabilidad y al trabajo conjunto

El jefe comunal pidió evitar el uso político de la situación: “Quien quiera mezclar esto con política, que lo haga. Nosotros estamos enfocados en asistir a la gente”.

Además, destacó el trabajo coordinado con organismos provinciales y locales, incluyendo servicios públicos, cooperativas, iglesias y organizaciones comunitarias.

Accesos y pronóstico

Las rutas principales, como la 95, permanecen transitables, aunque dentro de la ciudad se restringe la circulación para evitar daños adicionales por el oleaje de vehículos.

El pronóstico indica inestabilidad al menos hasta el jueves, lo que mantiene en alerta a las autoridades. “Esperamos que no vuelva a llover con esta intensidad”, concluyó Sander.