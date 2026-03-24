Quitilipi celebró los 60 años de la Capilla San José Obrero con homenajes y reconocimiento a su historia

La comunidad de Quitilipi vivió una jornada cargada de emoción con motivo del 60° aniversario de la Capilla San José Obrero, una institución profundamente arraigada en la vida espiritual y social de la localidad.

El acto conmemorativo reunió a vecinos, fieles y autoridades, entre ellos el intendente Ariel Lovey, quienes participaron de una ceremonia marcada por el reconocimiento a quienes forjaron los cimientos de la capilla.

Durante el evento se rindió homenaje a los integrantes de la primera comisión fundadora, destacando su compromiso y esfuerzo para convertir el espacio en un lugar de fe y encuentro comunitario. En ese marco, también se entregaron pergaminos a familiares de referentes ya fallecidos, en un gesto que permitió mantener viva la memoria de quienes dejaron una huella significativa en la historia de la institución.

La ceremonia incluyó además el descubrimiento de una placa recordatoria en el frente del edificio, símbolo de seis décadas de trabajo, solidaridad y servicio. El acto fue encabezado por el Padre Lionel y el padre Fernando, quienes acompañaron a la comunidad en este momento especial.

La celebración no solo evocó el pasado, sino que también reafirmó el rol de la capilla como un espacio de contención, esperanza y fraternidad para los vecinos de Quitilipi, proyectando su misión hacia las futuras generaciones.