Colonia Elisa: el municipio colabora con Secheep para restablecer el servicio eléctrico tras el temporal

En Colonia Elisa, las inclemencias climáticas registradas en las últimas horas provocaron complicaciones en el suministro eléctrico, especialmente en zonas rurales, donde los fuertes vientos y las lluvias afectaron el tendido de energía.

Ante esta situación, el municipio, encabezado por el intendente Pedro Maidana, dispuso maquinaria y asistencia logística para colaborar con los trabajos que lleva adelante la empresa provincial Secheep.

Las tareas se concentran en la reparación y reacondicionamiento de líneas dañadas, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Desde la comuna destacaron la importancia del trabajo conjunto para dar respuesta a los vecinos afectados.

“El compromiso es estar presentes ante cada situación que impacta en la comunidad”, señalaron desde el municipio, al tiempo que remarcaron la necesidad de articular esfuerzos para garantizar soluciones rápidas, sobre todo en áreas más alejadas del casco urbano.

El temporal dejó como saldo cortes de energía y dificultades en distintos sectores, lo que obligó a desplegar operativos en el territorio para normalizar la situación. Mientras continúan las tareas, se espera que el servicio pueda restituirse de manera progresiva en las próximas horas.