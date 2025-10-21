¿Qué pasa si no votás en las elecciones del domingo en Argentina?

El próximo domingo 26 de octubre, millones de argentinos volverán a las urnas para participar de las elecciones legislativas, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados —127 bancas— y un tercio del Senado —24 escaños—. Además, será la primera vez que se utilice la Boleta Única Papel en comicios nacionales, un cambio que busca fortalecer la transparencia del proceso electoral.

En Argentina, el voto es obligatorio para todas las personas mayores de 18 y menores de 70 años.  Quienes no concurran a votar quedarán registrados como infractores y deberán justificar su ausencia o pagar una multa.

El Código Electoral Nacional establece sanciones que van de $50 a $150 en caso de una primera falta, y de $100 a $500 para los reincidentes. Sin embargo, tras la última actualización normativa, las escalas se volvieron más severas: la multa puede alcanzar entre $1.000 y $2.000, según el historial de inasistencias.

Mientras la sanción no sea pagada o la ausencia no esté justificada, la persona infractora no podrá realizar trámites ante organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, como la renovación del DNI, la obtención de un pasaporte o el acceso a cargos estatales. 

El Código Electoral contempla excepciones para quienes no puedan presentarse a votar, siempre que presenten los justificativos correspondientes dentro del plazo previsto. Entre los casos más frecuentes se encuentran:

  • Distancia geográfica: quienes se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación, con constancia emitida por una comisaría o comprobante de viaje.
  • Problemas de salud: enfermedades o causas de fuerza mayor acreditadas mediante certificado médico.
  • Trabajo en servicios esenciales: empleados que deban cumplir funciones que no pueden interrumpirse, con constancia laboral.
  • Obligaciones judiciales o electorales: jueces, auxiliares o personal afectado a la organización del comicio.

Todos los justificativos deben presentarse ante el Registro Nacional de Infractores, donde quedarán asentadas las ausencias no justificadas. No hacerlo implica quedar incluido en ese listado público, lo que puede generar restricciones y dificultades para participar en futuras elecciones.

