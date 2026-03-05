Puerto Vilelas continúa con operativos de limpieza y mantenimiento en los barrios

La Municipalidad de Puerto Vilelas avanza con trabajos de limpieza y mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad, a través de operativos coordinados por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

En esta oportunidad, las cuadrillas municipales desarrollaron tareas en el barrio Lote 24, donde se realizaron trabajos de desmalezado, erradicación de basurales y recolección diferenciada de ramas, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y el orden en el sector.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte de un plan de trabajo permanente orientado a mantener los espacios públicos en condiciones adecuadas, promoviendo entornos más limpios y saludables para los vecinos.

Las autoridades destacaron además que los operativos continuarán en distintos barrios de la ciudad, con el propósito de fortalecer el mantenimiento urbano y acompañar el cuidado de la comunidad mediante la presencia constante de los equipos municipales.