El municipio de General Pinedo otorgó una exención impositiva al Instituto Terapéutico CREDES

La Municipalidad de General Pinedo dispuso otorgar una exención impositiva al Instituto Educativo Terapéutico CREDES, en reconocimiento al trabajo social, educativo y terapéutico que la institución desarrolla en la comunidad.

La medida fue adoptada por directivas del intendente Franco Mario César Ciucci y busca acompañar la labor que el instituto realiza con niños, niñas y jóvenes que requieren apoyo educativo y terapéutico especializado, promoviendo su inclusión, desarrollo integral y mejores condiciones de vida.

En este marco, la directora del establecimiento, la licenciada Marita Gutiérrez, mantuvo una reunión con el secretario privado del municipio, Rodrigo Rivero, y la secretaria de Gobierno, Danila Herrera, con quienes dialogó sobre el trabajo que lleva adelante la institución y la importancia de continuar fortaleciendo el acompañamiento del Estado municipal.

Desde el municipio destacaron que CREDES cumple un rol fundamental en la atención y formación de personas que necesitan acompañamiento especializado, al tiempo que resaltaron el compromiso de sus profesionales y de toda la comunidad educativa.

Las autoridades municipales reafirmaron además su decisión de seguir apoyando a instituciones que promueven la inclusión, la educación y el bienestar social, entendiendo que el trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones resulta clave para construir una sociedad más equitativa.

