IPRODICH impulsa actividades por el Mes de la Mujer y avanza en un protocolo policial para el trato a personas con discapacidad

La presidenta del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), Ana Mitoire, presentó una agenda de actividades que se desarrollarán durante marzo en distintas localidades del Chaco, en el marco del Mes de la Mujer y con el objetivo de promover la inclusión y la participación de personas con discapacidad.

Según explicó, el organismo trabaja junto a municipios y organizaciones para participar en eventos tanto en Resistencia como en el interior provincial. En ese sentido, destacó la reciente presentación de actividades realizada en conjunto con la Municipalidad de Resistencia.

Entre las acciones previstas, Mitoire adelantó que el organismo participará el próximo domingo del acto central que se realizará en Pampa del Infierno, donde acompañarán a autoridades locales y facilitarán el traslado de personas desde el área metropolitana para que puedan formar parte del encuentro.

La agenda también incluye actividades en el Domo del Centenario y en la Plaza 25 de Mayo, donde el 18 de marzo se instalarán postas sanitarias vinculadas a la promoción de la salud. Además, se prevén acciones en Charata orientadas a la salud de la mujer.

Asimismo, el 20 de marzo el instituto organizará en Resistencia un desayuno con jóvenes con discapacidad en un centro de inclusión social, con la participación de funcionarias provinciales. El objetivo será generar un espacio de diálogo directo para escuchar planteos y propuestas vinculadas a sus necesidades y derechos.

“La idea es habilitar espacios de encuentro y reflexión, teniendo en cuenta que cuando se suman las condiciones de ser mujer y tener discapacidad, aparecen situaciones de mayor vulnerabilidad que requieren una mirada particular”, explicó Mitoire.

Las autoridades indicaron que todas las actividades serán abiertas a la comunidad y contarán con condiciones de accesibilidad. La información y el cronograma completo se difundirán a través de las redes sociales del instituto.

Protocolo para el accionar policial

Por otra parte, la presidenta del IPRODICH confirmó que el organismo trabaja junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco y el Ministerio de Seguridad del Chaco en la elaboración de un protocolo destinado a orientar el accionar de las fuerzas policiales cuando intervienen en situaciones que involucren a personas con discapacidad.

La iniciativa forma parte de un proceso iniciado a fines de 2024 que incluyó capacitaciones dirigidas al personal policial para fortalecer el trato adecuado y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

“El objetivo es dejar establecido cómo se debe actuar en estos casos, teniendo en cuenta que muchas veces se requieren cuidados y consideraciones específicas”, explicó Mitoire, quien subrayó la importancia de avanzar en políticas públicas que promuevan el respeto y la inclusión.