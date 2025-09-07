Puerto Tirol promueve un envejecimiento activo con charla y actividades recreativas para adultos mayores

En una jornada destinada a fomentar la salud integral y la calidad de vida de los adultos mayores, el Municipio de Puerto Tirol organizó la charla “Hacia un envejecimiento activo”, que se llevó a cabo ayer en el Centro de Jubilados de la localidad. La actividad estuvo a cargo del especialista Victor Hugo Temprano y contó con la organización del Área de Adultos Mayores del municipio.

Durante el encuentro, los participantes pudieron acceder a herramientas y consejos prácticos sobre la adopción de hábitos saludables, tanto físicos como mentales. Se destacó la importancia de la compañía y el apoyo mutuo, así como de la recreación y el esparcimiento como pilares fundamentales para mantener una vejez activa y satisfactoria.

El Intendente Humberto “Cacho” De Pompert estuvo presente en la actividad, saludó al Dr. Temprano y agradeció su valiosa exposición, resaltando el compromiso del municipio con la promoción de políticas y acciones que beneficien directamente a la población adulta mayor.

La jornada concluyó con un momento recreativo que incluyó zumba, a cargo de la instructora Arlene Atanasoff, y una merienda para los presentes, generando un espacio de encuentro, diversión y aprendizaje.

Desde el municipio se expresó un especial agradecimiento a Victor Hugo Temprano y a todos los participantes que se sumaron a esta propuesta, reafirmando el compromiso de Puerto Tirol de trabajar por un envejecimiento activo y saludable.