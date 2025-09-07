Ministro de Infraestructura visita Colonia Aborigen y supervisa obras clave para la localidad

En un gesto que refleja el compromiso del Gobierno Provincial con el desarrollo local, la Municipalidad de Colonia Aborigen recibió este jueves 5 de septiembre la visita del Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, Ingeniero Hugo Domínguez. La comitiva, acompañada por el Intendente Mateo Vucko, recorrió distintos frentes de obra de la localidad, constatando avances significativos que transformarán la vida de los vecinos y vecinas.

El motivo central de la visita fue supervisar la obra de remodelación y puesta en valor de la Plaza Central, un proyecto histórico que busca convertir este espacio en un lugar de encuentro, esparcimiento y orgullo para la comunidad. Según señalaron desde la Municipalidad, el Ministro pudo constatar el excelente ritmo de los trabajos, que incluyen mejoras en la infraestructura, iluminación, mobiliario urbano y embellecimiento general del espacio público.

Además, la recorrida incluyó otros frentes de obra de relevancia para el desarrollo local:

Construcción de nuevas viviendas a cargo de la Municipalidad, que brindarán soluciones habitacionales a familias de la localidad.

Trabajos de enripiado en diversas calles, acción que mejora significativamente la transitabilidad, la conectividad y la calidad de vida de los vecinos, especialmente durante la temporada de lluvias.

El Intendente Mateo Vucko y el Presidente del Concejo Municipal, Ariel Gómez, acompañaron la visita y destacaron la importancia de trabajar de manera conjunta entre el Estado Provincial y el Municipio, asegurando que los recursos y proyectos lleguen directamente a quienes más lo necesitan.

Desde la Municipalidad, se agradeció al Ingeniero Hugo Domínguez por su tiempo, su compromiso y su interés en conocer de primera mano las realidades y progresos de Colonia Aborigen. Su visita refuerza la alianza institucional que permite gestionar y concretar obras de infraestructura, fomentando el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad.

Con estas acciones, Colonia Aborigen sigue avanzando hacia un futuro con más obras, más progreso y más oportunidades para todos sus habitantes.