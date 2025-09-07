Fuerza Patria presentó a sus candidatos en Margarita Belén con un llamado a la unidad

En un clima de fervor político y con una fuerte impronta militante, el espacio Fuerza Patria realizó este fin de semana un acto en la Plaza Central de Margarita Belén, donde presentó oficialmente a sus candidatos para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Bajo la consigna “Vamos juntos a defender la Patria”, los referentes del movimiento convocaron a una amplia unidad política y social para “frenar desde el Congreso el avance de un gobierno insensible, cruel y destructivo”, en clara alusión a la gestión nacional de La Libertad Avanza.

“Solo votando y votando bien podremos defender a nuestro pueblo del avasallamiento y la destrucción que están haciendo los liberales libertarios”, señalaron desde el escenario, en un discurso que interpeló no solo a la militancia peronista, sino también a radicales e independientes.

El acto, que contó con una concurrida participación a pesar de las bajas temperaturas, estuvo marcado por el entusiasmo de los asistentes, quienes destacaron el espíritu de unidad que transmitió la convocatoria. “Todos unidos podemos ponerle un freno a este modelo que excluye y castiga a los más humildes”, expresaron los oradores.

La jornada cerró con un agradecimiento a los vecinos que se acercaron a la plaza para acompañar a los candidatos y reafirmar el compromiso de trabajar por un gran triunfo en Margarita Belén, en el Chaco y en todo el país.

  

