Barranqueras: un cabo del Servicio Penitenciario fue detenido tras un operativo del Cuerpo de Operaciones Especiales por disparos en una vivienda

Un importante operativo policial se desplegó este sábado por la mañana en Barranqueras, luego de que se denunciara la presencia de disparos de arma de fuego en una vivienda ubicada en Juan B. Justo 4285. El hecho derivó en la intervención del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y la posterior detención de un cabo del Servicio Penitenciario Provincial.

Según informó la Comisaría Segunda de Barranqueras, el alerta se recibió alrededor de las 10:30, cuando vecinos reportaron detonaciones en el domicilio mencionado. Al arribar los móviles policiales PT-422 y N-152, a cargo de la Subcomisaria Araceli Ayala Delgado, los agentes intentaron dialogar con el ocupante de la vivienda, quien permaneció encerrado sin dar respuesta.

Ante la negativa del hombre y para resguardar la integridad de terceros, se procedió al corte del tránsito en la zona. El fiscal de turno, Dr. Francisco De Obaldía, ordenó la intervención del COE. Minutos después, personal especializado llegó al lugar, encabezado por el jefe del Departamento, Mario Falcón.

Tras varios intentos fallidos de negociación, el COE irrumpió en el domicilio y logró reducir al sujeto, identificado como Gonzalo Sebastián Acevedo, de 34 años, Cabo 1° del Servicio Penitenciario Provincial.

Dentro de la vivienda se secuestró una pistola Bersa calibre 9 mm, pavonada gris y negra, serie H88945, que se encontraba a su lado. En el patio se hallaron seis vainas servidas del mismo calibre, lo que confirmó que se habían efectuado disparos en el interior del inmueble.

En el operativo intervino también personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, encabezado por la licenciada Amelia Vera, quienes realizaron pericias, levantaron evidencia y practicaron el dermotest al detenido. Además, se constató que Acevedo se negó a realizar el test de alcoholemia, dejándose constancia en acta.

El hombre fue trasladado a Medicina Legal, examinado por el médico policial y posteriormente notificado de su aprehensión por la causa “Supuesto Abuso de Arma”, conforme lo dispuesto por el fiscal.

En el lugar participaron autoridades policiales y penitenciarias de distintas dependencias. La vivienda y un Fiat Argo gris, propiedad del detenido, fueron entregados a su padre, Segundo Acevedo, de 68 años.

La investigación continúa para determinar las circunstancias que motivaron el episodio y el uso del arma reglamentaria dentro del domicilio.