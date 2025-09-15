Puerto Tirol celebró el “DesconectArte Abuelazo” con música, baile y agasajos para los adultos mayores

En un clima de alegría y encuentro comunitario, el pasado sábado se desarrolló en el Paseo Costanero una nueva edición del “DesconectArte Abuelazo”, una jornada especialmente pensada para homenajear y agasajar a los adultos mayores de la localidad.

Desde las primeras horas de la tarde, familias, vecinos y visitantes se acercaron al paseo para compartir una propuesta que combinó arte, recreación, espectáculos musicales y actividades físicas. El evento estuvo organizado por el Área Cultural del Municipio de Puerto Tirol, que volvió a demostrar su compromiso en la promoción de espacios de integración para todas las edades.

La danza fue uno de los atractivos centrales. Sobre el escenario se presentaron los grupos Alma Folclórica, Flor de Lapacho, Grupo Ñachqui, la Escuela Municipal de Folklore “Patria y Tradición”, Gymcin y el Grupo de Gimnasia del Área Adultos Mayores, que conmovieron al público con coreografías y música que invitaron a participar y aplaudir.

En paralelo, se llevó adelante una exposición de trabajos y manualidades producidos en los distintos talleres que ofrece el área municipal, mostrando el talento y la creatividad de los participantes. Además, la profesora Noelia Luchini, junto al grupo de adultos mayores, ofreció una clase abierta de yoga, que despertó gran interés y sumó un momento de distensión y bienestar físico.

La música en vivo también tuvo un papel protagónico: Lito Temprano animó la tarde con su repertorio popular, mientras que el cierre estuvo a cargo de Los Inolvidables, quienes transformaron la tradicional calle 9 de Julio en una verdadera pista de baile con clásicos que hicieron cantar y moverse a todas las generaciones.

El intendente Humberto “Cacho” De Pompert acompañó la celebración recorriendo la tradicional feria de emprendedores, saludando a los vecinos y compartiendo momentos con las familias presentes. Como parte de los agasajos, el municipio ofreció cocido y torta fritas gratuitas, gesto que fue muy bien recibido por el público.

Durante la jornada se realizaron también sorteos de premios entre los asistentes, sumando un toque de expectativa y entusiasmo a la fiesta.

El “DesconectArte Abuelazo” se consolidó así como una cita imperdible para la comunidad, no solo por su espíritu festivo, sino también por el mensaje de reconocimiento y respeto hacia los adultos mayores. Una tarde en la que la música, la danza y la participación popular reafirmaron la importancia de seguir construyendo espacios de encuentro intergeneracional en Puerto Tirol.