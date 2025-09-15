Agronea Pampa: segundo día de una expo que muestra el potencial productivo y cultural de la región

La segunda jornada de Agronea Pampa volvió a confirmar el gran poder de convocatoria y el empuje productivo de la región, en una edición que reúne a productores, emprendedores, familias y visitantes de distintos puntos del Chaco y provincias vecinas.

Desde temprano, el predio ferial fue escenario de una intensa actividad en la que se combinan cultura, tecnología, innovación y tradición, consolidando a la muestra como uno de los principales eventos agroindustriales del norte argentino.

Los asistentes pudieron recorrer espacios dedicados a la agricultura de precisión, a las nuevas tecnologías aplicadas al agro y a servicios de alta calidad para el sector. Los expositores presentaron las últimas novedades en maquinarias, insumos y desarrollos que marcan el rumbo de la modernización productiva.

Además del perfil estrictamente agropecuario, Agronea Pampa ofreció un fuerte componente cultural y social. Los emprendedores locales y el sector gastronómico brindaron una variada propuesta de sabores, convirtiendo a la expo en un punto de encuentro ideal para compartir en familia y fortalecer el crecimiento de la economía regional.

El día cerró con un espectáculo artístico de primer nivel: la cantante formoseña Tania Torres Ar fue la encargada de poner ritmo y alegría a la noche, haciendo bailar a todos los visitantes que colmaron el espacio central.

Con un clima de optimismo y proyección, la segunda jornada de Agronea Pampa dejó en claro que el motor de desarrollo de la región está en marcha, y que la feria continúa siendo un espacio estratégico para la vinculación de productores, empresarios, instituciones y la comunidad en general.