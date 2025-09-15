Agronea Pampa: segundo día de una expo que muestra el potencial productivo y cultural de la región

548861592_18085684138879922_8219204941542786983_n

La segunda jornada de Agronea Pampa volvió a confirmar el gran poder de convocatoria y el empuje productivo de la región, en una edición que reúne a productores, emprendedores, familias y visitantes de distintos puntos del Chaco y provincias vecinas.

Desde temprano, el predio ferial fue escenario de una intensa actividad en la que se combinan cultura, tecnología, innovación y tradición, consolidando a la muestra como uno de los principales eventos agroindustriales del norte argentino.

Los asistentes pudieron recorrer espacios dedicados a la agricultura de precisión, a las nuevas tecnologías aplicadas al agro y a servicios de alta calidad para el sector. Los expositores presentaron las últimas novedades en maquinarias, insumos y desarrollos que marcan el rumbo de la modernización productiva.

Además del perfil estrictamente agropecuario, Agronea Pampa ofreció un fuerte componente cultural y social. Los emprendedores locales y el sector gastronómico brindaron una variada propuesta de sabores, convirtiendo a la expo en un punto de encuentro ideal para compartir en familia y fortalecer el crecimiento de la economía regional.

El día cerró con un espectáculo artístico de primer nivel: la cantante formoseña Tania Torres Ar fue la encargada de poner ritmo y alegría a la noche, haciendo bailar a todos los visitantes que colmaron el espacio central.

Con un clima de optimismo y proyección, la segunda jornada de Agronea Pampa dejó en claro que el motor de desarrollo de la región está en marcha, y que la feria continúa siendo un espacio estratégico para la vinculación de productores, empresarios, instituciones y la comunidad en general.

   

Más Noticias

546426205_122243090234167730_4414936688264965595_n

Patinadoras de Colonia Popular se destacaron en el 4º Torneo Provincial de Patín Artístico en Charata

549857120_1127065746239696_2188450230455888749_n

Puerto Tirol celebró el “DesconectArte Abuelazo” con música, baile y agasajos para los adultos mayores

547198077_1206941474796015_4494666025311780423_n

Charadai celebró el Día del Bailarín de Folklore con una velada llena de tradición y orgullo cultural

Te pueden interesar

546426205_122243090234167730_4414936688264965595_n

Patinadoras de Colonia Popular se destacaron en el 4º Torneo Provincial de Patín Artístico en Charata

548861592_18085684138879922_8219204941542786983_n

Agronea Pampa: segundo día de una expo que muestra el potencial productivo y cultural de la región

549857120_1127065746239696_2188450230455888749_n

Puerto Tirol celebró el “DesconectArte Abuelazo” con música, baile y agasajos para los adultos mayores

547198077_1206941474796015_4494666025311780423_n

Charadai celebró el Día del Bailarín de Folklore con una velada llena de tradición y orgullo cultural

d532b977-f5aa-4d02-ade3-a967bd6ca217

”Chaco Juega” Consagró A Sus Campeones Provinciales