Charadai celebró el Día del Bailarín de Folklore con una velada llena de tradición y orgullo cultural

La localidad chaqueña vivió una noche de fiesta y cultura popular para conmemorar el Día del Bailarín de Folklore, en un encuentro que reunió a familias, vecinos y amantes de las danzas tradicionales en la Plaza Carlos Saavedra Lamas. La propuesta fue organizada por la Escuela Municipal de Folklore “Nuestras Raíces”, que presentó una muestra de su trabajo artístico y de formación.

Desde temprano, el predio se fue colmando de público a pesar de que el cielo presagiaba lluvia. Lejos de amedrentarse, la comunidad respondió con entusiasmo y acompañó cada momento de un espectáculo que combinó danza, música en vivo y recitados criollos.

El programa incluyó un recorrido por distintos ritmos del repertorio folklórico argentino. Chacareras, zambas y gatos norteños marcaron el pulso de la noche, en la que también se destacó un impactante malambo, que despertó aplausos y ovaciones.

Entre los protagonistas sobresalieron los profesores Cintia Saucedo y Maximiliano Nigra, quienes fueron el centro de atención por su calidad interpretativa. Saucedo se lució con su elegancia y carisma en cada baile, mientras que Nigra, campeón de Malambo en categoría Infantil en Laborde, Córdoba, recordó con su fuerza y destreza los años de formación que lo llevaron a ese reconocimiento.

El espectáculo no solo permitió disfrutar de las destrezas artísticas, sino también poner en valor la tarea de la Escuela Municipal de Folklore, que desde hace años trabaja en la transmisión de saberes populares a nuevas generaciones. La propuesta pedagógica, que integra niños, jóvenes y adultos, busca mantener vivas las raíces culturales de Charadai y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad.

La velada culminó con un gran baile de chacareras y zambas en el que vecinos y bailarines compartieron el mismo entusiasmo. En ese clima de camaradería, la celebración se convirtió en mucho más que un espectáculo: fue una manifestación colectiva de identidad, donde la música y la danza reafirmaron el orgullo por la tradición folklórica.

“Que viva el folklore y que vivan nuestros bailarines”, se escuchó corear entre el público al cierre de la noche, que quedará en la memoria de Charadai como un encuentro de raíces, historia y cultura viva.