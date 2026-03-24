Federal A | Boca Unidos: Debut con victoria y visita estelar de Gabriel Omar Batistuta

El fútbol del interior regaló una postal tan inesperada como emotiva. En una tarde cargada de ilusión y estreno, Boca Unidos no solo celebró una victoria en su debut ante Sarmiento de La Banda por 3 a 1 , sino que también tuvo un espectador de lujo: Gabriel Batistuta.

El histórico goleador de la Selección Argentina dijo presente en Corrientes para acompañar a su hijo, Lucas Batistuta, quien vivió su primera función como director técnico del Aurirrojo. Desde un palco, lejos del césped que tantas veces lo tuvo como protagonista, el “Batigol” siguió cada movimiento con la atención y la intensidad que lo caracterizaron dentro del área.

Abajo, el equipo respondió. Boca Unidos mostró carácter, orden y eficacia para imponerse en su estreno, marcando el inicio de una nueva etapa con el pie derecho. Pero más allá del resultado, el foco también estuvo en ese vínculo silencioso entre padre e hijo: uno forjando su camino desde el banco, el otro acompañando desde la experiencia y la historia.

El pitazo final desató la alegría correntina. Y entonces sí, Gabriel Batistuta dejó el palco y bajó al vestuario. Allí, en la intimidad del grupo, felicitó al plantel y compartió un momento especial con su hijo, sellando una jornada que quedará guardada no solo por los tres puntos, sino por el simbolismo. Fotos con el arquero, Luis Ojeda, y con los pibes del club se viralizaron en redes en las últimas horas.

Porque hay triunfos que valen más que el resultado. Y en Boca Unidos, esta vez, el fútbol se mezcló con la emoción, la herencia y el comienzo de una nueva historia.

fuente: Ng Federal