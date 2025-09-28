Puerto Eva Perón celebró con emoción la Fiesta Patronal en honor a la Virgen de la Merced

La comunidad de Puerto Eva Perón vivió una jornada cargada de fe, tradición y alegría con los festejos en honor a su santa patrona, Nuestra Señora de la Merced, patrona espiritual del pueblo.

Las actividades comenzaron el día previo con una serenata popular, donde vecinos y visitantes disfrutaron de una noche a puro folklore. Las peñas locales fueron protagonistas con sus bailes típicos y danzas tradicionales, en un clima de encuentro y orgullo cultural. La velada culminó con la destacada actuación de Los Musiqueros del Puerto, quienes pusieron ritmo y emoción a la celebración.

El día central de la fiesta patronal inició con la Santa Misa, una ceremonia especial que incluyó la Primera Comunión de niños y niñas de la localidad. El templo se llenó de familias emocionadas, en un momento de profundo significado espiritual para la comunidad.

Tras la celebración religiosa, vecinos y autoridades compartieron un almuerzo comunitario, donde el tradicional locro fue el gran protagonista. Además, hubo venta de asado y servicio de cantina, lo que permitió disfrutar de una jornada festiva y solidaria entre todos los presentes.

“✨ Con fe caminamos a tu altar, Santa Madre. Gracias por tu protección y por tus bendiciones 🙏”, expresó la Municipalidad a través de sus redes sociales, resaltando el profundo valor espiritual de la festividad.

Este evento, que se repite año tras año, fortalece los lazos comunitarios y mantiene viva la identidad cultural y religiosa de Puerto Eva Perón. Una verdadera muestra de cómo la fe y las tradiciones siguen siendo pilares fundamentales en la vida de los pueblos chaqueños.