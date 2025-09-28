Más de 1.500 anteojos entregados: la Municipalidad de Sáenz Peña refuerza su compromiso con la salud visual

555083244_1269893385167714_6822499023427800650_n

Sáenz Peña, Chaco – La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña continúa con su programa de entrega de anteojos de receta, una política social que se consolida como un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En lo que fue la décima entrega del año 2025, se distribuyeron 195 lentes a 136 beneficiarios, lo que eleva el total de anteojos entregados durante la actual gestión a más de 1.500 unidades.

Desde la Secretaría de Acción Social destacan que este programa no solo facilita el acceso a elementos ópticos esenciales, sino que también garantiza igualdad de oportunidades, especialmente para quienes no pueden afrontar el costo de unos anteojos recetados.

“Este programa tiene una larga trayectoria y es fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”, indicaron desde el municipio.

¿Cómo acceder?

Los vecinos que necesiten anteojos pueden acercarse con su receta médica a las oficinas de Acción Social, ubicadas en calle 16 y 1, barrio Ensanche Sur, donde recibirán asesoramiento sobre el proceso de inscripción y entrega.

Con iniciativas como esta, el municipio continúa fortaleciendo su compromiso con la salud y el bienestar de todos los saenzpeñenses.

Más Noticias

552495549_18093326164741336_595769844519053747_n

Puerto Eva Perón celebró con emoción la Fiesta Patronal en honor a la Virgen de la Merced

555909285_18087439153859224_4097687493898546321_n

Diez escuelas rurales cumplieron el sueño de viajar a Misiones gracias al apoyo de la comunidad y de intendentes chaqueños

555128618_18152792908393837_358721631109542012_n

Makallé profundiza el vínculo con la comunidad a través del programa “La Muni en tu Barrio”

Te pueden interesar

552495549_18093326164741336_595769844519053747_n

Puerto Eva Perón celebró con emoción la Fiesta Patronal en honor a la Virgen de la Merced

555083244_1269893385167714_6822499023427800650_n

Más de 1.500 anteojos entregados: la Municipalidad de Sáenz Peña refuerza su compromiso con la salud visual

429493w790h523c.jpg

For Ever cayó ante el descendido Talleres y dejó pasar una gran chance

182722w850h638c.jpg

Tras analizar el objeto caído en Tirol, fue trasladado a la Fuerza Aérea

c3e4a10c-ade8-465e-9d0b-32d635d8fc9c

La ANDIS informa que siguen reactivando pensiones no contributivas