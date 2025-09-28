Más de 1.500 anteojos entregados: la Municipalidad de Sáenz Peña refuerza su compromiso con la salud visual

Sáenz Peña, Chaco – La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña continúa con su programa de entrega de anteojos de receta, una política social que se consolida como un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En lo que fue la décima entrega del año 2025, se distribuyeron 195 lentes a 136 beneficiarios, lo que eleva el total de anteojos entregados durante la actual gestión a más de 1.500 unidades.

Desde la Secretaría de Acción Social destacan que este programa no solo facilita el acceso a elementos ópticos esenciales, sino que también garantiza igualdad de oportunidades, especialmente para quienes no pueden afrontar el costo de unos anteojos recetados.

“Este programa tiene una larga trayectoria y es fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”, indicaron desde el municipio.

¿Cómo acceder?

Los vecinos que necesiten anteojos pueden acercarse con su receta médica a las oficinas de Acción Social, ubicadas en calle 16 y 1, barrio Ensanche Sur, donde recibirán asesoramiento sobre el proceso de inscripción y entrega.

Con iniciativas como esta, el municipio continúa fortaleciendo su compromiso con la salud y el bienestar de todos los saenzpeñenses.