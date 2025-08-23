Juan José Castelli celebra la graduación de nuevos profesionales de la UNNE

Juan José Castelli, Chaco – Este 22 de agosto, la Extensión Áulica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en Castelli llevó adelante un emotivo acto académico que reunió a graduados, autoridades universitarias y representantes locales. La ceremonia, dedicada a las carreras de Abogacía, Notariado y Martillero y Corredor de Comercio, significó un paso trascendental para los egresados y sus familias.

El evento contó con la presencia del intendente de Castelli, Pío Sander, y la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Rach, quienes acompañaron a destacados referentes de la facultad. Entre ellos estuvieron el Procurador General, Jorge Canteros; el decano, Dr. Mario R. Villegas; el director de la extensión áulica, Dr. Luis Alegre; y las coordinadoras, Dras. Graciela Loza y Cynthia Frías.

Durante su mensaje, el director de la extensión, Dr. Luis Alegre, destacó el crecimiento académico en la región:

“Todo el norte del Chaco tiene egresados de esta extensión áulica, eso nos reconforta. Compartir conocimiento, escuchar y acompañar a quienes quieren desarrollarse en una profesión es nuestro mayor compromiso”.

Por su parte, el intendente Pío Sander felicitó a los egresados y resaltó la importancia de la educación superior para el desarrollo local:

“Cuando se inició este desafío parecía un sueño lejano. Hoy es una realidad que nos llena de orgullo. Queremos seguir creciendo con la llegada de nuevas carreras, porque siempre es una gran satisfacción contar con hombres y mujeres formados en estas disciplinas que aportan al desarrollo de nuestra comunidad”.

El acto concluyó con la entrega de certificados, en un marco de emoción y reconocimiento hacia el esfuerzo de los estudiantes y sus familias. Este logro académico permite a los egresados proyectar su futuro profesional desde Castelli hacia toda la región, consolidando a la ciudad como un polo de formación universitaria en el norte chaqueño.