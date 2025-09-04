Presidencia de la Plaza acompaña un proyecto educativo innovador en la E.E.T. N.° 53

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la educación y apoyar las iniciativas escolares, el municipio de Presidencia de la Plaza realizó la donación de pintura a los alumnos de 1.º 3.ª de la Escuela de Educación Técnica N.° 53 “Juan D. Perón”, quienes llevan adelante el proyecto “Marcando Saberes”.

Un proyecto con impacto comunitario

La propuesta consiste en la creación de mapas en lona, no solo para ser utilizados en sus clases, sino también para ser compartidos con otras instituciones educativas que los necesiten. La iniciativa combina aprendizaje práctico con compromiso social, permitiendo que los estudiantes apliquen sus conocimientos al servicio de la comunidad.

Acompañamiento municipal

Desde el municipio destacaron que la educación es la base de una sociedad con oportunidades y futuro, y remarcaron la importancia de apoyar a quienes, día a día, trabajan por una formación de calidad para los jóvenes.

“Este tipo de proyectos reflejan el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de nuestros estudiantes y docentes. Como municipio queremos estar presentes acompañando estas acciones que construyen futuro”, señalaron desde la gestión local.

Felicitaciones a la comunidad educativa

El reconocimiento fue extensivo a toda la comunidad escolar de la E.E.T. N.° 53, que impulsa proyectos innovadores y con impacto social, reafirmando que invertir en educación es apostar al desarrollo de toda la sociedad.

 

