Presidencia de la Plaza: “No hacemos politiquería, hoy la asistencia llega a la gente y no a intermediarios”, afirmó Resico

El secretario de Asuntos Estratégicos de la Provincia, Marcos Resico, desarrolló este jueves una intensa agenda de trabajo en la localidad de Presidencia de la Plaza, donde mantuvo reuniones con autoridades sanitarias, educativas y deportivas, además de encuentros con el intendente Diego Bernachea y equipos de gestión municipal.

En el plano sanitario, Resico se reunió con autoridades locales para abordar distintas problemáticas vinculadas al sistema de salud regional. Junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez, y la diputada provincial Carina Botteri, recorrió el hospital local, donde dialogaron con la directora y el personal, verificaron el stock de insumos, el funcionamiento de las guardias y otros aspectos clave del servicio.

“Para corregir lo que no funciona bien, hay que estar en el lugar y tener información de primera mano. Hay muchas cosas que desde la oficina no se van a saber ni percibir”, señaló el funcionario, destacando la importancia del trabajo territorial.

En materia educativa, el secretario visitó establecimientos donde se ejecutan intervenciones en articulación con el Ministerio de Educación, en el marco del programa de equipos territoriales. Las tareas incluyen mantenimiento general, corte de pasto, acondicionamiento edilicio y puesta a punto de las instituciones de cara al inicio del ciclo lectivo. En total, está previsto intervenir en diez escuelas de la localidad.

La agenda también incluyó una recorrida por el club local, visitas a emprendedores y reuniones con distintos equipos de gobierno para coordinar acciones y avanzar en soluciones concretas para la comunidad. Acompañaron la jornada el subsecretario de Agricultura, Julio Fantín; la subsecretaria de Seguridad, Tamara Silvestri; el concejal Mario Olmedo, entre otros funcionarios.

Durante sus declaraciones, Resico destacó la impronta del gobernador Leandro Zdero y su presencia constante en el territorio. “Tenemos un gobernador que recorre la provincia de punta a punta y busca llevarse información directa. Nosotros acompañamos esa línea articulando programas y áreas del Gobierno para que los resultados lleguen a los vecinos”, afirmó.

Finalmente, el funcionario valoró el funcionamiento de los programas sociales implementados por la actual gestión y remarcó el enfoque de cercanía con la ciudadanía. “No hacemos politiquería; hoy la asistencia llega directamente a la gente y no a intermediarios”, concluyó.