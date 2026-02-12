Preocupación de empleados públicos por aumento en el descuento sindical de UPCP

El 9 de diciembre del año pasado, el gremio UPCP envió un comunicado a todos sus afiliados, informando sobre la modificación de la cuota sindical, monto que se descuenta de los salarios a cada empleado público adherido.

Según la Resolución Nº 02/25, establecida tras una reunión de la comisión directiva, dentro de poco se aplicará la alícuota del 1.5% sobre todos los conceptos remunerativos que perciben los agentes, activos, pasivos y retirados del escalafón general de la administración pública provincial, sin tope.

Además, se faculta al secretario general de UPCP, José Niz, a realizar todas las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Ante ello, un grupo de trabajadores públicos manifestaron su preocupación, ya que se aumentará el tope, que actualmente era de 8 mil pesos, y desconocen el monto que les descontarán.

«UPCP pretende sacar el tope de los descuentos de cuenta sindical a sus afiliados. La ley nacional 23.551 establece que necesitan autorización de la autoridad de aplicación (artículo 38 segundo párrafo). Hoy, la autoridad es el Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Sin eso no pueden modificar nada», expresaron.

«Acá, pretenden que en todos los conceptos remunerativos se apliquen el 1.5% pero sin tope alguno, lo que representa un aumento indirecto», agregaron.

José Niz confirmó la veracidad del comunicado a medios periodisticos y explicó que esta medida se aplicará, debido a que hace dos años no se incrementa dicho monto. Asimismo, contó que la situación del gremio es crítica.

Sin embargo, no confirmó cuánto será el tope de descuento.